Жителя Свердловской области задержали при получении посылки с пистолетом

Житель города Серова Свердловской области был задержан в почтовом отделении сотрудниками правоохранительных органов при получении посылки с боевым пистолетом.

В ходе обыска в его квартире и частном доме были обнаружены охотничьи ружья, несколько пистолетов и револьверов, а также запчасти к ним и коробки с патронами. Разрешения на право ношения и хранения этого оружия у мужчины не оказалось.

Владелец арсенала объяснил, что приобретал оружие для личных целей.

Против него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. «Он находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается, все изъятые стволы отправлены на экспертизу», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он уточнил, что задержанным оказался 55-летний безработный мужчина, который получил на почте посылку с боевым пистолетом системы ТТ калибра 7,62 мм. При задержании он не оказал сопротивления.

Как писал ранее ridus.ru, москвичка намеревалась отправить по почте коробки в подарочной упаковке, в которых в общей сложности находилось 2 килограмма амфетамина.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности выявила и перекрыла крупный канал поставки наркотиков через «Почту России». По вине недобросовестных сотрудников оператор российской государственной почтовой сети под видом детских игрушек перевозил запрещенные вещества.