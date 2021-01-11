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Российский турист снял на видео слив нечистот на пляже в Дубае

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© pexels.com

© pexels.com

В Дубае на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai прямо в море сливались нечистоты.

Об этом свидетельствуют кадры, снятые российским туристом.

По его словам, отвратительно пахнущая жидкость сливалась в море буквально в 100 метрах от пляжа, где купаются дети.

«Что это за вода? Почему вы сливаете ее в залив? Это ненормально!» — звучит за кадром возмущенный голос автора ролика.

Как сообщает NEWS.ru, отдыхающие также отметили, что нечистоты сливаются в воду во время пандемии коронавируса, когда соблюдению санитарных норм необходимо уделять особое внимание.

Администрация гостиницы пока никак не прокомментировала эту ситуацию, пишет издание.

Ранее общественник Александр Талипов сообщил «Ридусу», что после проверки прокуратурой Крыма сливы нечистот на крупнейший пляж Коктебеля продолжаются.

Напомним, ridus.ru также писал, что проблема слива нечистот в море актуальна для всего побережья Крыма, и во многих населенных пунктах очистные сооружения — либо еще со времен СССР, либо отсутствуют вовсе, как в Коктебеле. Причем при корректировке ФЦП строительство очистных во многих населенных пунктах Крыма отложено до 2023 года.

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