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Опрос выявил самые сокровенные мечты россиян

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© pexels.com

© pexels.com

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, о чем мечтают россияне.

В качестве самой заветной мечты они чаще всего называют здоровье для себя и близких (9%), а также улучшение жилищных условий семьи (8%).

О путешествиях мечтают 5% опрошенных, о повышении уровня жизни и материальном благополучии — 4% респондентов и столько же — о благополучии детей и внуков.

Способ воплощения своей мечты в жизнь известен 55% участников опроса. Реализовать задуманное в ближайшие 2−3 года собираются 27% респондентов, а в течение 3−5 лет — 15%. Пока не задумывались об этом 30% опрошенных.

При этом 90% считают наиболее достижимой мечту о создании счастливой семьи и воспитании детей. Прожить жизнь честно мечтают 85%, а иметь надежных друзей — 85%.

© pixabay.com

© pixabay.com

Мечтают об интересной работе или уже имеют таковую 76% опрошенных. Получить хорошее образование мечтает 71% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Ранее более половины россиян (55%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, назвали главными героями 2020 года медиков. Сотрудников МЧС назвали героями 31% респондентов, а ученых-вирусологов и разработчиков вакцины — 22%.

Кроме того, по данным исследования НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян», перспектива остаться без работы и постоянного источника дохода пугает жителей России больше, чем последствия заражения коронавирусом.

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