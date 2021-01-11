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Меркель назвала спорным решение заблокировать аккаунты Трампа в соцсетях

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© EPA/TASS

© EPA/TASS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала свое отношение к блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях.

По ее мнению, это решение выглядит спорным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что соцсети несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию.

«Нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы», — приводит его слова «РИА Новости».

Озвучивая позицию Меркель, представитель кабмина подчеркнул, что решения о долгосрочной блокировке аккаунтов должны приниматься не на уровне руководства соцсетей, а в соответствии с законом. «С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — цитирует агентство Зайберта.

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее стало известно, что Трамп лишился своего главного рупора: Twitter объявил о бессрочной заморозке аккаунта @realDonaldTrump из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Twitter также пообещал пресекать все попытки Трампа обойти блокировку его учетной записи.

Кроме того, учетные записи Трампа временно заморозили Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch. А Google удалила из Google Play приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.

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