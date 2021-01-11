Меркель назвала спорным решение заблокировать аккаунты Трампа в соцсетях
- 11 января 2021, 16:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала свое отношение к блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях.
По ее мнению, это решение выглядит спорным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Он отметил, что соцсети несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию.
«Нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы», — приводит его слова «РИА Новости».
Озвучивая позицию Меркель, представитель кабмина подчеркнул, что решения о долгосрочной блокировке аккаунтов должны приниматься не на уровне руководства соцсетей, а в соответствии с законом. «С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — цитирует агентство Зайберта.
Ранее стало известно, что Трамп лишился своего главного рупора: Twitter объявил о бессрочной заморозке аккаунта @realDonaldTrump из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Twitter также пообещал пресекать все попытки Трампа обойти блокировку его учетной записи.
Кроме того, учетные записи Трампа временно заморозили Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch. А Google удалила из Google Play приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.
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