Спустя год Китай все еще не знает источник COVID-19

Сегодня, 11 января, отмечается годовщина того, как Китай подтвердил первую смерть пациента от COVID-19. Им был 61-летний мужчина, который заразился коронавирусом на рынке Ухани.

Сейчас насчитывается более двух миллионов смертей от коронавируса по всему миру. Пандемия вышла из-под контроля, в результате чего десятки миллионов заболели, а мировая экономика разрушена.

Китай, который строго контролировал пандемию в стране, все еще не может определить, кто был тем первым больным, к которому вирус перешел от животного.

Ученые не сомневаются, что источником коронавируса стал именно рынок в городе Ухань, где продавались дикие животные в качестве еды. Но на этом след заканчивается. По словам ведущих вирусологов, установление источника жизненно важно для прогнозирования и своевременного купирования будущих вспышек.

С самого начала пандемии эксперты сомневались в реальности китайской статистики. Дело в том, что в 2003 году Китай скрыл вспышку SARS и всячески отрицал наличие эпидемии в стране. В этот раз китайские власти уверяют, что предоставили прозрачную статистику.



Однако международным экспертам, занимающимся расследованием происхождения SARS-CoV-2, отказали в допуске на территорию Китая. Всемирная организация здравоохранения в лице руководителя Тедроса Аданома Гебрейесуса выразила свое недовольство этим.

ВОЗ обвинила китайские власти в непоследовательности принимаемых решений, так как двое членов группы ученых, занимающихся расследованием, уже выехали в Китай.