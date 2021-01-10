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Анонсирован фильм о штурме монастыря лишенного сана отца Сергия

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Сегодня, 10 января, в 23:00 в Instagram появится фильм о штурме Среднеуральского женского монастыря и задержании отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова).

Фильм выложат в своих аккаунтах хоккеист Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Они также опубликуют письмо на имя президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал «Ридусу» источник, близкий к лишенному сана священнослужителю.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе проведения следственных мероприятий захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова). В Сети появились кадры с места событий.

Суд Екатеринбургской епархии постановил отлучить схимонаха Сергия от Церкви в сентябре. Глава РПЦ утвердил это решение 19 октября. Запрет в служении был наложен на Романова еще в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей.

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