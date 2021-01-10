Генсек ООН обвинил богатые страны в «вакцинном национализме»

Некоторые богатые государства игнорируют проблемы менее развитых стран, вызванные отсутствием возможности обеспечить население вакциной от COVID-19.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Выступая по видеосвязи на проходящем в Лондоне торжественном мероприятии по случаю 75-летия первого собрания Генеральной Ассамблеи организации, он отметил, что пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве и солидарности.

«Мы видим проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничают при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для менее развитых стран», — цитирует Гутерриша kp.ru.

По его словам, «пандемия оказала непропорциональное и ужасное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых и детей, людей с ограниченными возможностями и все меньшинства». Он добавил, что в результате в нищету были ввергнуты около 88 млн человек, а более 270 млн человек были поставлены под угрозу острой нехватки продовольствия.

В связи с этим Гутерриш призвал вести борьбу с неравенством и несправедливостью, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 89,6 млн человек. Число летальных исходов превысило 1,9 млн.

В России выявлено 3 401 954 случая заражения, скончались 61 837 человек.

Как писал ранее ridus.ru, Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с пандемией коронавируса. В посольстве РФ в Кении пояснили, что деньги пойдут на поддержку больницы имени Огинги Одинги, которую построили в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР. Сейчас это медучреждение больше известно как «российская больница».