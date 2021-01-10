Губернатор пригрозил увольнением за привлечение учителей к уборке снега

После того как власти Энгельсского района Саратовской области привлекли педагогов к уборке снега в Парке покорителей космоса, губернатор Валерий Радаев пригрозил увольнением главе района в случае повторения подобного случая.



Радаев сообщил на своей странице в Instagram, что ему стало известно о привлечении к расчистке от снега двух работников образовательного учреждения.

В связи с этим губернатор предупредил главу района Алексея Стрельникова о том, что при повторении подобного случая будет ставить вопрос об отстранении от должности. «Ошибки повторять нельзя», — объяснил Радаев.

Он добавил, что уборкой территории «должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату».

В свою очередь депутат Госдумы, глава саратовского отделения «Единой России» Николай Панков заявил, что Стрельникова привлекут к ответственности по партийной линии. «Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей», — написал Панков в своем Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что жителям города Тобольска в Тюменской области в июле пришли квитанции на оплату уборки снега в мае и июне.

В январе прошлого года власти Барнаула позвали жителей помочь с уборкой снега с улиц. Администрация пообещала платить за работу 88 рублей в час. Глава пресс-службы администрации Барнаула Екатерина Андреева пояснила, что потребность в дополнительных дворниках возникла из-за аномального снегопада.

