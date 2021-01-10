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Губернатор пригрозил увольнением за привлечение учителей к уборке снега

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© pixabay.com

© pixabay.com

После того как власти Энгельсского района Саратовской области привлекли педагогов к уборке снега в Парке покорителей космоса, губернатор Валерий Радаев пригрозил увольнением главе района в случае повторения подобного случая.

Радаев сообщил на своей странице в Instagram, что ему стало известно о привлечении к расчистке от снега двух работников образовательного учреждения.

В связи с этим губернатор предупредил главу района Алексея Стрельникова о том, что при повторении подобного случая будет ставить вопрос об отстранении от должности. «Ошибки повторять нельзя», — объяснил Радаев.

Он добавил, что уборкой территории «должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату».

© Instagram.com

© Instagram.com

В свою очередь депутат Госдумы, глава саратовского отделения «Единой России» Николай Панков заявил, что Стрельникова привлекут к ответственности по партийной линии. «Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей», — написал Панков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что жителям города Тобольска в Тюменской области в июле пришли квитанции на оплату уборки снега в мае и июне.

В январе прошлого года власти Барнаула позвали жителей помочь с уборкой снега с улиц. Администрация пообещала платить за работу 88 рублей в час. Глава пресс-службы администрации Барнаула Екатерина Андреева пояснила, что потребность в дополнительных дворниках возникла из-за аномального снегопада.

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