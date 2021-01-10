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Подведены предварительные итоги президентских выборов в Киргизии

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© Абылай Саралаев/ТАСС

© Абылай Саралаев/ТАСС

После обработки данных, поступивших с 82,13% избирательных участков, подведены предварительные итоги выборов президента Киргизии.

С большим отрывом от других кандидатов лидирует Садыр Жапаров, на счету которого 79,86% голосов.

Согласно данным, опубликованным на портале ЦИК республики, его ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6%.

Как сообщает «РЕН ТВ», избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени. За два часа до окончания голосования явка составила 33%.

В день выборов в Киргизии также прошел референдум, на котором за президентскую форму правления проголосовало 81,4% избирателей.

По информации «РИА Новости», на площади Ала-Тоо в центре Бишкека уже установлена аппаратура для проведения концерта в честь Жапарова. Мероприятие запланировано на 21:00 (18:00 мск).

Садыр Жапаров © Михаил Егиков/ТАСС

Садыр Жапаров © Михаил Егиков/ТАСС

В ноябре 2020 года стало известно, что и. о. президента и премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров решил сложить свои полномочия в связи с участием в досрочных выборах главы государства. По его словам, он принял такое решение, чтобы участвовать в предстоящих президентских выборах как рядовой гражданин.

Как писал ранее ridus.ru, 15 октября предыдущий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он напомнил, что 14 октября парламент страны утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, однако и это не сняло напряженность в стране. 

Политическая ситуация в Киргизии стала неспокойной после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Оппозиция заявляла о многочисленных нарушениях и требовала проведения нового голосования. В столице страны — Бишкеке — начались митинги и беспорядки.

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