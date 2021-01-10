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Названы три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

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© pixabay.com

© pixabay.com

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на три главные проблемы, с которыми России предстоит столкнуться в наступившем году.

По мнению парламентария, выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения внутри США и в их внешней политике станут ключевыми проблемами 2021 года.

Пушков также назвал возможные способы их решения.

«Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения, — написал он в своем телеграм-канале. — На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете плюс развитие собственных интернет-платформ». В этой связи сенатор подчеркнул, что не стоит сомневаться в том, что крупные сетевые гиганты не будут выполнять российские требования.

© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

Что касается третьей проблемы, Пушков отметил, что многое будет зависеть от способности России противостоять давлению со стороны США, которое, вероятно, увеличится. По его словам, любой признак слабости со стороны Москвы будет восприниматься Вашингтоном как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению.

Кроме того, сенатор предположил, что диалог с Белым домом по отдельным вопросам, например, о продлении СНВ-3 возможен, однако он будет иметь ограниченный характер и не повлияет на «основное содержание отношений».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа проводит самую жесткую политику в отношении России и Владимира Путина.

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