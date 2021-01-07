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Володин обвинил посла Великобритании в человеконенавистничестве

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал посла Великобритании в США Карен Пирс за ее человеконенавистническое высказывание в адрес России и Китая.

Напомним, Пирс заявила, что РФ и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — пояснила она.

«Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая», — пригрозил Вячеслав Володин.

«Можно только предположить, что бы было, если Россия не смогла бы создать своей вакцины от коронавируса. Вряд ли мы могли бы рассчитывать на помощь Запада», — добавил политик.

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