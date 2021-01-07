найти ×
   
  • USD
    73.88
  • EUR
    90.79
СохранитьСохранено0
×

001185

Британский министр призвал Трампа извиниться за штурм Капитолия

Small f632c44589
© AP/TASS

© AP/TASS

Действующий президент США Дональд Трамп должен извиниться за беспорядки, учиненные его сторонниками в Капитолии. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Он назвал действия сторонников Трампа «грустными» и напомнил о неприемлемости насилия при подведении итогов выборов.

«Президент США обязан осудить это насилие, я надеюсь, что мы увидим полную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену через 13 дней», — приводит слова Хэнкока РИА Новости.

Ранее Конгресс США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, несмотря на многочисленный протест сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, который, как известно, закончился штурмом Капитолия.

В ходе противостояния с полицейскими, пытавшимися успокоить толпу с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат, погибли четыре человека.

Дональд Трамп сообщил, что готов передать власть избранному главе государства Байдену, хотя он не согласен с результатами прошедшей в стране избирательной кампании. При этом Трамп заверил сторонников, что передача власти вовсе не означает признания им своего поражения. Он намерен и дальше бороться за то, чтобы «были засчитаны только законно поданные голоса».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«А так сможешь?»: кот от скуки показал цирковой трюк
12023823читать позжечитаю позже
Животные
Таких не берут в космонавты: вестибулярный аппарат кота не вынес игрушки
38031813читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

104121371читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая 2020

Многие забыли эту дату — 19 мая.

78121918читать позжечитаю позже