найти ×
   
  • USD
    73.88
  • EUR
    90.79
СохранитьСохранено0
×

102907

У россиянки остановилось сердце во время турпохода в Хакасии

Small f632c44589
© 19.mchs.gov.ru

© 19.mchs.gov.ru

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов, которая совершала переход по хребту Арадан (Хакасия).

Эвакуация произошла по причине смерти одной из участниц похода. Сообщается, что женщине стало плохо во время прохождения лыжного маршрута через перевал. Другие участники группы смогли довести ее до лагеря, но через полтора часа у женщины остановилось сердце. В связи с трагедией туристы решили не продолжать переход.

Для экстренной эвакуации группы и тела умершей из Абакана был направлен вертолет МИ-8.

По данным синоптиков, в районе хребта Арадан наблюдается сейчас аномальное снижение температуры до 45 градусов мороза. Туристы были предупреждены о предстоящем понижении температуры, но все-таки отправились в рискованное путешествие, передает пресс-служба МЧС.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Битая посуда и взбешенный хозяин: кот красиво ушел от двух собак
20018523читать позжечитаю позже
Юмор
Как скучают руки по штурвалу: в Сети показали мечты «Катерпиллара»
2010003читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

104121371читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля 2020

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

23346429читать позжечитаю позже