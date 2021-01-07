У россиянки остановилось сердце во время турпохода в Хакасии

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов, которая совершала переход по хребту Арадан (Хакасия).

Эвакуация произошла по причине смерти одной из участниц похода. Сообщается, что женщине стало плохо во время прохождения лыжного маршрута через перевал. Другие участники группы смогли довести ее до лагеря, но через полтора часа у женщины остановилось сердце. В связи с трагедией туристы решили не продолжать переход.

Для экстренной эвакуации группы и тела умершей из Абакана был направлен вертолет МИ-8.

По данным синоптиков, в районе хребта Арадан наблюдается сейчас аномальное снижение температуры до 45 градусов мороза. Туристы были предупреждены о предстоящем понижении температуры, но все-таки отправились в рискованное путешествие, передает пресс-служба МЧС.

