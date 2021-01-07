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Путин встретил Рождество в одном из самых древних храмов России

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в старинном храме Николы на Липне, который расположен в Новгородской области. Вместе с главой государства на праздничной литургии присутствовали несколько десятков простых прихожан. 

После окончания службы Путин подарил храму икону Господь Вседержитель. Образ был изготовлен мастерами из города Щигры в 2017 году. 

© kremlin.ru

Церковь Николы на Липне была построена в 1292 году архиепископом Климентом. Это самый древний из сохранившихся в России храмов, построенных после монгольского нашествия. В интерьере церкви можно увидеть фрески, датируемые XIII веком, говорится на сайте Кремля. 

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