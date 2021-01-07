Путин встретил Рождество в одном из самых древних храмов России

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в старинном храме Николы на Липне, который расположен в Новгородской области. Вместе с главой государства на праздничной литургии присутствовали несколько десятков простых прихожан.

После окончания службы Путин подарил храму икону Господь Вседержитель. Образ был изготовлен мастерами из города Щигры в 2017 году.

Церковь Николы на Липне была построена в 1292 году архиепископом Климентом. Это самый древний из сохранившихся в России храмов, построенных после монгольского нашествия. В интерьере церкви можно увидеть фрески, датируемые XIII веком, говорится на сайте Кремля.