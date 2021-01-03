Сочинцы обратились к руководству региона с просьбой запретить фейерверки

Жители Сочи обратились к мэру города Алексею Копайгородскому и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой запретить фейерверки.

Сочинцы утверждают, что бесконтрольный запуск фейерверков в новогодние праздники привел к пожарам.

Поводом для размещения на сайте change.org петиции «Против свободного использования салютов и фейерверков!» стали пожары, вспыхнувшие в Хостинском, Лазаревском и Центральном районах Сочи 1 января.

Частично это подтвердил 2 января глава региона. «Возгорание лесной подстилки в Хостинском районе города Сочи, которое ликвидируют вторые сутки, началось во время запуска фейерверка», — написал он на своей странице в соцсети.

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Как сообщила 3 января пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, спасатели третьи сутки продолжают борьбу с природным пожаром, который распространился на шести территориях Туапсинского района и в Сочи.

«На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, из них два очага локализованы», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

На всех очагах площадь активного горения составила примерно 1000 кв. м. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Для тушения природного пожара в Сочи планируется применить вертолет Ка-32 с ВСУ. В ликвидации пожара задействованы 249 человек и 54 единиц техники.

Ситуацию также контролируют с помощью беспилотников, отмечает ФАН.



Как писал ранее ridus.ru, в новогоднюю ночь в Омске из неправильно установленного фейерверка был обстрелян жилой 10-этажный дом. Заряды салюта несколько раз попали в балконы и окна, однако пожара не произошло. Очевидцы, убедившись в отсутствии огня, не стали обращаться к пожарным и в полицию, но снятое на камеры смартфона видеозапись инцидента выложили в Сеть.

Также сообщалось, что в новогоднюю ночь в столице более 10 человек пострадали от неосторожного обращения с фейерверками и петардами, получив незначительные травмы и ожоги. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.