найти ×
   
  • USD
    73.88
  • EUR
    90.79
СохранитьСохранено0
×

10116

В столице построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В 2023 году в столичном районе Хорошево-Мневники должен появиться первый в мире крытый центр для занятий серфингом.

Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее им был утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники.

«В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом», — написал градоначальник.

© vk.com

© vk.com

Он уточнил, что в этом центре расположится гигантский бассейн размером с пять футбольных полей. В нем будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет.

По словам Собянина, благодаря генератору волн одновременно в бассейне смогут кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от 5-летних детей до опытных спортсменов.

Ранее сообщалось, что на четырех улицах в столице и на Центральном проспекте в Зеленограде появились новые светофоры с квадратными секциями. При этом сами сигналы на них привычной круглой формы. Помимо своих прямых функций, новые светофоры также измеряют уровень загрязнения воздуха.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Марс, мы идем: очередной Starship Маска эффектно взорвался при приземлении
-3043269читать позжечитаю позже
Религия
«Чуда святого Януария» не случилось: Неаполь ждет беды из-за COVID-19
208825читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

104121371читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля 2020

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

23346429читать позжечитаю позже