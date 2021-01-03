В столице построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом

В 2023 году в столичном районе Хорошево-Мневники должен появиться первый в мире крытый центр для занятий серфингом.

Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее им был утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники.

«В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом», — написал градоначальник.

Он уточнил, что в этом центре расположится гигантский бассейн размером с пять футбольных полей. В нем будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет.

По словам Собянина, благодаря генератору волн одновременно в бассейне смогут кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от 5-летних детей до опытных спортсменов.



Ранее сообщалось, что на четырех улицах в столице и на Центральном проспекте в Зеленограде появились новые светофоры с квадратными секциями. При этом сами сигналы на них привычной круглой формы. Помимо своих прямых функций, новые светофоры также измеряют уровень загрязнения воздуха.