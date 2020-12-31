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Мясников заявил о необходимости вакцинации пожилых людей от COVID-19

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© youtube.com

© youtube.com

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему прививку от коронавируса необходимо делать людей пожилого возраста.

По его словам, вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, которое чаще всего бывает у пожилых людей.

Он отметил, что в возрасте от 75 лет и старше находятся 98% жертв COVID-19.

«Мы же надеемся вакциной предотвратить тяжелое течение болезни и смерти. Ведь умирают в основном с онкологией, диабетом, ожирением, проблемами легких», — сказал Мясников в интервью телеканалу Deutsche Welle.

При этом врач обратил внимание на двоякую ситуацию: с одной стороны, таким людям вакцина нужна больше остальных, с другой — у них уже нарушен иммунитет. В связи с этим он допустил, что при массовой вакцинации могут возникнуть некоторые проблемы.

© Валентин Спринчак/ТАСС

© Валентин Спринчак/ТАСС

Мясников также объяснил, почему люди скептически настроены по отношению к вакцинации от COVID-19. Он признался, что поначалу и сам был против нее, так как считал, что это может быть рискованно из-за суперкоротких сроков, в которые разрабатывается препарат. Разработку таких препаратов в столько короткие сроки доктор назвал триумфом мировой науки.

Как писал ранее ridus.ru, 26 декабря «Спутник V» одобрили для вакцинации людей старше 60 лет. Такое решение было принято после того как в результате исследований было подтверждено безопасное применение вакцины для пожилых людей.

К 15 декабря вакцинация стартовала во всех российских регионах. Список категорий граждан, которые уже сейчас могут сделать прививку, постоянно расширяется.

Вакцинация будет проводиться и во время новогодних каникул. Необходимо помнить, что как минимум три дня до и три дня после прививки запрещено употреблять алкоголь. Это касается как первого укола, так и второго, который ставят через 21 день.

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