Лещенко и Пригожин рассказали, как снимали «голубые огоньки» в 2020 году

Съемки «голубых огоньков» проходили в 2020 году с учетом всех предосторожностей из-за коронавируса.

О тайнах этого процесса рассказали певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Лещенко, который одним из первых среди российских артистов переболел COVID-19, звезды снимаются по очереди, не общаясь друг с другом.

Он уточнил, что сначала снимаются эпизоды, а затем вся программа собирается воедино.

«Публика сидит на достаточно большом расстоянии друг от друга, в масках, но с бенгальскими огнями. Выглядит это немножко странно», — отметил певец в беседе с URA.RU.

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Лещенко добавил, что его выступление покажут на телеканале «Россия». Он спел в дуэте с Зарой знаменитую песню Et si tu n’existais pas, которая прославила Джо Дассена, а также исполнил новую композицию «Напиток счастья».

В свою очередь, Пригожин рассказал, что на съемках новогодних программ на входе меряют температуру и заставляют сдавать тесты на коронавирус. «Были случаи, когда они оказывались положительными и артистов отправляли домой», — раскрыл он секреты съемочного процесса в интервью изданию.

По данным опроса, проведенного порталом SuperJob.ru, более трети россиян (38%) не планируют в новогоднюю ночь смотреть по телевизору праздничные концерты, называемые в народе «голубыми огоньками». В домах 44% россиян телевизор будет работать, однако смотреть новогодние развлекательные программы намерены лишь 12% респондентов, еще 32% включат ТВ просто для фона.

Как сообщал ранее ridus.ru, певец Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram обращение к представителям российского шоу-бизнеса, в котором призвал их объявить бойкот новогодним «голубым огонькам» на телеканалах страны в знак протеста против бедственного положения артистов эстрады, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.

Призыв артиста к бойкоту новогодних программ встретил резкое неприятие ряда коллег, например, Юрия Лозы.