НАТО не увидело в России источник военной угрозы

В Североатлантическом альянсе не рассматривают Россию как источник непосредственной военной опасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он признался, что не видит непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения.

«Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — сказал Столтенберг в интервью журналу Le Point

Генсек НАТО также выразил свое убеждение в том, что Москва «стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии», и в очередной раз обвинил Россию в «использовании химических веществ для убийств людей в Великобритании».

«Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы», — подчеркнул глава альянса в беседе с изданием.

Кроме того, Столтенберг подверг критике решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Он отметил, что Турция является важным союзником НАТО и занимает стратегическое географическое положение.

В марте зампредседателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал ошибкой решение ряда стран Европы вступить в Североатлантический альянс, поскольку это автоматически сделало их целями для российских ядерных ракет.

В свою очередь, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил недавно, что спецслужбы стран НАТО готовят полномасштабную кампанию по подрыву легитимности грядущих в 2021 году выборов в Госдуму России.