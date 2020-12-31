найти ×
   
  • USD 0.00
    73.88
  • EUR +0.11
    90.79
СохранитьСохранено0
×

-102238

НАТО не увидело в России источник военной угрозы

Small f1a6d446e0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. © nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. © nato.int

В Североатлантическом альянсе не рассматривают Россию как источник непосредственной военной опасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он признался, что не видит непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения.

«Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — сказал Столтенберг в интервью журналу Le Point

Генсек НАТО также выразил свое убеждение в том, что Москва «стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии», и в очередной раз обвинил Россию в «использовании химических веществ для убийств людей в Великобритании».

«Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы», — подчеркнул глава альянса в беседе с изданием.

Кроме того, Столтенберг подверг критике решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Он отметил, что Турция является важным союзником НАТО и занимает стратегическое географическое положение.

В марте зампредседателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал ошибкой решение ряда стран Европы вступить в Североатлантический альянс, поскольку это автоматически сделало их целями для российских ядерных ракет.

В свою очередь, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил недавно, что спецслужбы стран НАТО готовят полномасштабную кампанию по подрыву легитимности грядущих в 2021 году выборов в Госдуму России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Битая посуда и взбешенный хозяин: кот красиво ушел от двух собак
1909359читать позжечитаю позже
Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео
40057236читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

2016267читать позжечитаю позже

Еда
Можно ли наесться «гормоном счастья» за новогодним столом и не разжиреть28 декабря

Ученые дают положительный ответ и советуют, как это сделать.

005382читать позжечитаю позже