Азербайджан проложит через Армению транспортный коридор в Турцию

Началось строительство железной дороги, которая станет частью транспортного коридора из Азербайджана в Турцию.

Он пройдет в том числе через территорию Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, в ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией.

«Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года», — цитирует его «Интерфакс».

На армянской территории грузы будут перевозить на автомобилях, поскольку железная дорога для этого участка пути не предусмотрена.

Как писал ранее ridus.ru, парад, прошедший в Баку в честь победы Вооруженных сил Азербайджана над армянскими войсками в Нагорном Карабахе, принимали совместно президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер сделал несколько оскорбительных для армян заявлений, назвав столицу Армении Ереван, озеро Севан и область Зангезур историческими землями тюркских народов. Он также упомянул Исмаила Энвер-пашу, который считается одним из главных организаторов геноцида армян в Турции в начале XX века.

Напомним, очередное обострение карабахского конфликта началось 27 сентября. В этот день Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, погибли несколько гражданских и военнослужащих. По версии Минобороны Армении, на самом деле Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

За полтора месяца боевых действий международное сообщество предприняло несколько безуспешных попыток заставить стороны прекратить огонь, пока в ночь на 10 ноября не стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее решение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев.