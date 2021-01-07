Смерть Ким Чен Ына и покушение на Саакашвили: самые громкие фейки 2020 года

«Ридус» вспоминает наиболее громкие фейки уходящего 2020 года.

В США признали Бандеру преступником

В январе в качестве распространителя недостоверной информации отличилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала в Facebook ссылку на репортаж телеканала «Звезда» о недавно рассекреченном докладе ЦРУ от 1951 года «Степан Бандера и „Украинское государство“ в 1941 году». В этом документе лидер украинских националистов упоминается как фашист и профессиональный агент Гитлера.



Доклад ЦРУ был воспринят Марией Захаровой как сенсационное разоблачение украинских националистов устами американских спецслужб.

«Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала чиновница в Facebook.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях. К сожалению, Мария Захарова не обратила внимания на то, что упоминание о деятельности Бандеры в годы Второй Мировой войны — это выдержка из советского издания «Социалистический вестник». Кроме того, данная выдержка отмечены в докладе как «непроверенная информация».

Так что говорить об официальном признании украинских националистов военными преступниками со стороны ЦРУ пока не приходится.



Мертвые в столичном районе Крылатское

В разгар пандемии коронавируса среди жителей московского района Крылатское начали ходить слухи о том, что под покровом ночи из местного обсервационного центра вывозят тела умерших от инфекции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Утку» опровергли в московском департаменте труда и социальной защиты населения: «Обсервационный центр предназначен для оказания карантинных услуг лицам, нуждающимся в изоляции — здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией».

После прокуратура инициировала проверку фейка. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Смерть Ким Чен Ына

Самым громким фейком апреля 2020 года стала, пожалуй, новость о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые она появилась в китайской социальной сети Weibo со ссылкой на вице-директора гонконгского телевидения HKSTV, пишет американское издание The New York Post. По его словам, сведения о смерти Ким Чен Ына были получены из «очень солидного источника».

Масла в огонь добавил сбежавший из КНДР депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо. Он заявил, что Ким Чен Ын умер с «вероятностью в 99 процентов».

Другие источники утверждали, что глава Северной Кореи впал в вегетативное состояние после операции на сердце, которая прошла неудачно, поскольку у хирурга якобы сильно тряслись руки.

Но 1 мая 2020 года северокорейский лидер неожиданно появился на публике живым и внешне здоровым. Он посетил церемонию открытия Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений.

Убийство основателя «Мужского государства»

Фейковым также оказалось убийство Владислава Позднякова, которого называют основателем российского экстремистского движения «Мужское государство». Идеология этой организации основывается на расизме и радикальном патриархате.

Авторы вброса рассказывали, что вечером 1 июня неизвестный подкараулил Позднякова в Стамбуле и тяжело ранил ножом. Владислав был экстренно госпитализирован, однако врачи оказались бессильны. Через некоторое время Поздняков умер в реанимации.

Поздняков «воскрес» уже на следующий день после обнародования «утки» о своей кончине. Выяснилось, что убийство было инсценировкой.

Поздняков внезапно «воскрес» уже на следующий день после обнародования информации о его кончине. «Левачки и фемки так хотели моей смерти, что мы не могли не предоставить им эту возможность, ведь другой у них не будет», — заявил Владислав на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть, а в том какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и так далее. Можно что угодно говорить, и как угодно относиться к нам, но ни у кого из медийных личностей не получится повторить подобное, с таким же эффектом и отдачей, — добавил основатель «Мужского государства».

В 2018 году «бессмертного» Позднякова осудили на два года лишения свободы по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Владислав скрылся за границей, а в марте 2019 года судимость с него сняли после частичной декриминализации 282-й статьи.

Избиение Бабченко в честь Дня независимости Украины

В сентябре издание «Царьград» написало, что сбежавший на Украину журналист Аркадий Бабченко вернулся в Москву, и его практически сразу избили российские коллеги.

Аркадий «вышел на работу в толстовке с государственной украинской символикой, в результате чего поймал на себе множество косых взглядов», пишет российское патриотическое СМИ. Вечером, продолжает «Царьград», Бабченко пригласил коллег отметить День независимости Украины. В ходе попойки журналист пытался убедить своих собеседников, что в происходящем на Украине виноваты исключительно русские, а Россия — страна-агрессор. Итогом дружеской встречи стала потасовка, в которой господин Бабченко потерпел поражение. Драка случилась, уверяют журналисты «Царьграда», после фразы Аркадия о том, что во время пожара в одесском Доме профсоюзов «сгорело мало колорадов».



Эту печальную историю о праздновании Дня независимости Украины в столице России Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook. Вот только писал Аркадий не о себе, а о неком знакомом по имени Саша. Как сотрудники «Царьграда» умудрились проморгать эту деталь — загадка.

Покушение на Саакашвили

И напоследок — «жаренные факты» от украинских СМИ о покушении на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в киевском ресторане Fabius. По данным журналистов, некий мужчина напал на Саакашвили с заточкой. Но телохранители экс-президента смогли обезвредить и задержать злоумышленника. Правда, к приезду полиции ему будто бы удалось вырваться и скрыться.

Саакашвили опроверг новость о покушении. На самом деле, по его словам, мужчина подошел не с заточкой, а с ручкой, чтобы взять автограф.