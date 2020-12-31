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Эксперты CDC назвали два опасных продукта, которые есть у каждого дома

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассказали, что ополаскиватели для рта могут быть опасны для здоровья. Последние проверки выявили содержание в них ряда бактерий, которые могут нанести вред людям с COVID-19.

Также не прошли проверку антисептики для рук, содержащие вредные элементы.

CDC отзывает три марки дезинфицирующих средств для рук, потому что они могут содержать метанол. Он у большого количества людей может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, помутнение зрения, постоянную слепоту, судороги, кому, повреждение нервной системы или смерть.

При аккуратном дозированном применении антисептики для рук могут быть безопасными. Но на руках все равно остается опасное количество метанола. Для детей санитайзеры мы не рекомендуем. Взрослые и подростки, употребляющие антисептики внутрь, могут получить сильнейшее отравление, говорят эксперты CDC.

Большие вопросы по качеству вызывают антисептики китайского производства.

© pixabay.com

© pixabay.com

В ходе исследования ученые также рассказали, что все больше жидкостей для полоскания рта могут приводить к системным инфекциям, требующим антибактериальной терапии. Использование загрязненного продукта пациентами с уже существующими респираторными заболеваниями, в том числе инфицированными COVID-19, особенно небезопасно, заключили эксперты.

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