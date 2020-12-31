Пьем по-умному: почему не стоит перебарщивать с алкоголем в новогоднюю ночь

Горят гирлянды, сверкают шары на елке, призывно поблескивают бока бутылок на столе. Все это привычные атрибуты встречи Нового года.

Однако сколько здоровья можно потерять за новогодним столом только из-за веселящих напитков и стоит ли отмечать праздник такой ценой?

Вредим мозгу

При упорном и многолетнем употреблении алкоголь изменяет наш мозг — его клетки уменьшаются, что приводит к нарушениям когнитивных функций, то есть способностей думать, учиться и запоминать. У дегустаторов со стажем заметно снижается возможность контролировать движения и появляется тремор конечностей.

Но неужели всего одна ночь бурных возлияний способна нанести мозгу серьезный ущерб?

Начать стоит с того, что алкоголь проникает в мозг всего 30 секунд — так же быстро, как вы открываете бутылку шампанского. А затем алкоголь приступает к замедлению химических реакций, рефлексов и обмена нервными импульсами. Первое последствие — это нарушение физического равновесия и все той же координации движений. Затем под действием алкоголя наступает перемена настроения, причем происходит это по определенным фазам — веселье, бурное веселье, агрессия, депрессия. До депрессии, впрочем, можно не дойти, если пить много и очень активно, — рассказал ridus.ru Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.

При употреблении алкоголя страдает и долговременная память: если вы в одиночку сразились с несколькими литрами алкоголя и победили, то действительно можете начисто забыть все, что было после этого. Наконец, алкоголь замедляет передачу нервных импульсов, что вызывает сонливость.

Заснуть после выпивки можно легко, причем чем больше выпито, тем легче. Однако этот сон совершенно бесполезен. Для восстановления организма необходима быстрая фаза сна. Однако если этот самый организм будет перерабатывать алкоголь, то она так и не наступит. Вот почему, просыпаясь наутро после встречи Нового года, вы совсем не чувствуете себя отдохнувшим.



Выстрел в сердце

Кстати, про нервные импульсы. Нормальный ритм сердца поддерживают электрические сигналы, которые подает наша нервная система. Алкоголь вызывает сбои этих сигналов, что приводит к нарушению работы сердца.

Выпили — и оно начинает тяжко стучать в груди. Это и есть сбои в работе сердца. Если повторять возлияния часто и помногу, то сердечные мышцы опустятся и растянутся. В перспективе замаячат болезни — например, инфаркт.

Помимо этого, горячительные напитки повышают кровяное давление, что заставляет организм вырабатывать гормоны стресса, которые сужают кровеносные сосуды. Так сердцу становится тяжелее перекачивать кровь. Это тоже отрицательно сказывается на самочувствии.

А еще есть люди, которые греются алкоголем. Он действительно вызывает кратковременный эффект жара, когда из-за расширения кровеносных сосудов кровь приливает к коже. Но эффект быстро проходит, и вы начинаете мерзнуть еще сильнее.

Для некоторых это сигнал: «Надо выпить еще!» Так вот, не надо: это усугубит проблемы с сердцем и приведет к переохлаждению или даже обморожению, если алкогольная сонливость свалит вас в сугроб.

А еще кости, печень и поджелудочная…

Печень занимается выведением алкоголя из организма, но если выпито много, то ее ресурсов не хватает на то, чтобы выделить в кровь достаточно сахара, от чего происходит слабость и тряска конечностей.

При обильном потреблении алкоголя резко возрастает риск ожирения печени: клетки жира, которых в норме 5%, замещают клетки печени. Это приводит к воспалительным процессам, образованию рубцов и на финише — к циррозу. Если праздник прошел, а самочувствие не улучшилось, то по достижении трезвого состояния нужно обратиться в врачу, который назначит анализы на вирусные гепатиты A, B и C, анализ крови на АЛТ и АСТ, общий белок, альбумин, билирубин и его фракции. Это поможет на начальной стадии выявить проблемы с печенью и принять меры, не доводя до цирроза, — пояснил Валерий Саванович.

Страдания поджелудочной в Новый год тоже вызваны не только обилием жирной, тяжелой пищи. Поджелудочная железа выделяет инсулин и вещества, нужные для переваривания пищи.