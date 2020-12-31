Как коронавирус сказывается на работе мозга

При углубленном изучении влияния COVID-19 на мозг пациента исследователи Национального института здравоохранения нашли несколько доказательств, что эта вирусная инфекция негативно сказывается на работе мозга.

В ходе исследования ученые обнаружили признаки повреждения мозга, вызванного истончением мозговых кровеносных сосудов, в образцах тканей пациентов, умерших вскоре после заражения.

Кроме того, исследователи не обнаружили никаких признаков атипичной пневмонии в образцах тканей, что говорит о том, что повреждение не было вызвано прямой вирусной атакой на мозг.

Мы обнаружили, что мозг пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2, может быть восприимчив к повреждению микрососудов. Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус, — пишут ученые.

Авторы работы надеются, что эти результаты помогут врачам понять весь спектр проблем, которые могут возникнуть у пациентов. Хотя коронавирус является в первую очередь респираторным заболеванием, пациенты часто испытывают неврологические проблемы, включая головные боли, когнитивную дисфункцию, головокружение, усталость и потерю обоняния. Это заболевание также может привести к инсультам и другим невропатологическим заболеваниям.

Несколько исследований показали, что болезнь может вызвать воспаление и повреждение кровеносных сосудов. В одной из этих работ исследователи упомянули наличие небольшого количества SARS-CoV-2 в мозге пациентов.



Тем не менее ученые все еще пытаются понять, как болезнь влияет на мозг. В ходе новой работы ученые провели углубленное исследование образцов мозговой ткани 19 пациентов, умерших после перенесенного COVID-19 с марта по июль 2020 года.

Это были пациенты разных возрастов — от 5 до 73 лет. Многие из них имели один или несколько факторов риска, включая диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Восемь пациентов были найдены мертвыми дома или в общественных местах. Еще трое пациентов упали в обморок и скоропостижно скончались.

Первоначально исследователи использовали специальный мощный магнитно-резонансный томограф (МРТ), который в 4—10 раз более чувствителен, чем большинство МРТ-сканеров, для изучения образцов обонятельных луковиц и стволов головного мозга каждого пациента. Считается, что эти области очень восприимчивы к COVID-19.

Обонятельные луковицы контролируют обоняние, а ствол головного мозга — дыхание и частоту сердечных сокращений. Сканирование показало, что обе области имеют обилие ярких пятен, которые часто указывают на воспаление, и темных пятен, которые свидетельствуют о кровотечении.

Ученые обнаружили, что яркие пятна содержали кровеносные сосуды, которые были тоньше, чем обычно, и иногда пропускали белки крови, такие как фибриноген, в мозг. Это, по-видимому, вызвало иммунную реакцию.