По делу о гостайне в Москве арестован экс-сотрудник силовых структур

Бывшего сотрудника силовых структур Николая Колабухова арестовали в Москве по подозрению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

Лефортовский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Колабухов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ».

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что Колабухов ранее работал в российских спецслужбах.

Согласно информации, указанной на сайте АО «Скоростные магистрали», дочерней компании РЖД, заместителем генерального директора данной организации является гражданин с точно такими же фамилией, именем и отчеством.

Накануне стало известно, что Московский городской суд признал Карину Цуркан, бывшего члена правления энергетической компании «Интер РАО ЕЭС», виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Решением суда Цуркан приговорена к 15 годам колонии общего режима.

Также сообщалось, что Мосгорсуд признал виновным в государственной измене капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова и приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.