Органическое мясо наносит такой же вред экологии, что и обычное

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что во время производства органического мяса выделяется примерно такое же количество парниковых газов, как и при обычном мясном производстве.

Наша планета продолжает нагреваться, поэтому ученые пытаются выяснить, почему это происходит. В рамках новой работы исследователи изучили выбросы парниковых газов, связанные с производством продуктов питания.

Для удобства исследователи разделили продукты питания на три основные категории: производство обычного мяса, производство экологически чистого мяса и производство продуктов питания на растительной основе.

Они также приняли во внимание выбросы, производимые на разных этапах производственного процесса. Например, выбросы, возникающие при выращивании и переработке кормов и удобрений, и метан, выделяемый их животного навоза.

Данные показали несущественную разницу в выбросах парниковых газов при производстве мяса, выращенного традиционным способом, и при выращивании органическим способом. Ученые обнаружили, что при выращивании органического мяса действительно сокращаются выбросы.

Однако это часто компенсируется увеличением выбросов метана из-за более медленных темпов роста животного. Также животные, специально органически выращенные для забоя, как правило, маловесные. Производителям требуется куда больше скотины, чтобы получить оптимальное количество мяса.

Мы не обнаружили большую разницу в выбросах между говядиной, произведенной традиционным способом, и говядиной, выращенной органически. Также мы заметили, что органически выращенные цыплята производили немного больше выбросов, чем выращенные традиционным способом, и что органическая свинина производила меньше выбросов, чем обычная свинина, — пишут ученые.