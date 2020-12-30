Экономист раскрыл секрет устойчивости россиян к кризисам

У россиян появилась способность легче переносить кризисы, заявил экономист Константин Селянин.

По его словам, граждане РФ уже меньше тратят деньги спонтанно и больше занимаются планированием расходов своего бюджета.

Он также обратил внимание, что и на бытовом уровне осознанности стало гораздо больше.

«Вплоть до того, что все большее количество людей стали, например, выключать свет, выходя из комнаты», — пояснил Селянин в беседе с e1.ru.

Эксперт убежден, что именно бытовая и финансовая сознательность оказывают решающее влияние на способность россиян устойчиво переносить как экономические, так и эпидемиологические кризисы.

В случае возникновения трудностей в 2021 году финансы большинства россиян серьезно не пострадают, обнадежил Селянин.

Ранее он заявил, что повысить пенсии и выплаты гражданам России позволит увеличение налогов на добычу нефти и газа. По его словам, в нашей стране одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на этот сектор.

Как писал ridus.ru, опрос от банка «Открытие» показал, что россияне пессимистично оценивают ситуацию с пандемией и российской экономикой на следующий год, но в собственное будущее смотрят с надеждой. Только треть респондентов допускают, что разгул COVID-19 закончится уже к лету 2021 года, остальные уверены, что с частичными коронавирусными ограничениями придется жить весь следующий год.