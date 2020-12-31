Нет худа без добра: что хорошего принес россиянам 2020 год

Уходящий 2020 год выдался сложным. Человечество столкнулось с пандемией коронавируса (COVID-19), которая коренным образом изменила жизнь людей во всем мире. Но худа без добра, как водится, не бывает. Позитивные события тоже имели место. «Ридус» выделил самые основные из них.

1. Российский Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первым в мире объявил о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V». Это векторная вакцина, включающая в себя два штамма аденовируса с фрагментом ДНК возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Препарат содержит ослабленный вирус, который способствует выработке стойкого иммунитета против COVID-19. Эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%. Серьезных побочных эффектов она не имеет.

Известно, что от коронавируса уже привились глава «Сбербанка» Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин. А в конце августа президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что его дочь приняла участие в испытании вакцины.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала 15 декабря.

2. Еще пандемия коронавируса стала драйвером развития волонтерского движения в России. Так, в марте была запущена акция #МЫВМЕСТЕ. В рамках этой акции добровольцы помогали врачам, а также доставляли нуждающимся продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Всего помощь получили 4 600 653 человек.

К региональным штабам акции присоединились 183 294 добровольца. Средний возраст добровольцев акции — 34 года, это почти на десять лет больше, чем средний возраст волонтеров по России. Более 9,5 тысяч волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в колл-центрах. 1352 добровольца работают в „красных зонах“. Еще 1285 профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тысяч человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом, — рассказали в пресс-службе акции #МЫВМЕСТЕ.

Жители России, коммерческие и некоммерческие организации перечислили в фонд акции более 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги закупались продукты и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных россиян, осуществлялась помощь больницам и учреждениям социального обслуживания.

3. Россия стала единственным в мире государством, которое обеспечило своим гражданам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

По мнению первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александра Малькевича, предоставление россиянам бесплатного доступа к социально значимым сервисам «вывело Россию на лидирующие мировые позиции в развитии государства как цифровой платформы».

«Пока во всем мире только обсуждают подобную возможность, Россия уже предоставила бесплатный доступ к гигантскому списку из 391 сайта. Перечень получился сбалансированным, содержащим сервисы на любой вкус. Теперь люди могут абсолютно бесплатно получать информацию из проверенных источников, заниматься самообразованием и дистанционным обучением, отдыхать и развлекаться, искать работу — это всегда крайне востребовано людьми, и государство сделало очень серьезный шаг навстречу своим гражданам», — подчеркнул Малькевич.

4. Российский фильм «Ржев» получил главный приз фестиваля Russian Film Festival, который проходил в Испании с 8 по 11 октября. Кинолента основана на повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Сюжет картины рассказывает о защите красноармейцами деревни Овсянниково в ходе Великой Отечественной войны.



Наше кино — попытка подробно показать один день из жизни роты: с боями, переживаниями, муками, борьбой со страхами, смелостью. Это серьёзный драматический фильм. Мы старались сделать его максимально честным и правдивым, — подчеркнул режиссёр и сценарист «Ржева» Игорь Копылов.

Между прочим, прототипом главного героя повести и фильма стал Евгений Ильич Пригожин — дедушка известного петербургского бизнесмена Евгений Пригожина. Собственно, предприниматель и стал инициатором создания этой картины, желая таким образом почтить память своего деда.

5. В год Победы в Великой Отечественной войне 20 российских городов получили по указу президента страны Владимира Путина почетное звание «Город трудовой доблести».

«Городами трудовой доблести» стали: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Почетного звания данные города было удостоены за героизм и самоотверженность, которые проявили их жители. Благодаря их волевым усилиям было обеспечено бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

