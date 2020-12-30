Лукашенко объявил, при каком условии он уйдет в отставку

Выступая перед минским отрядом ОМОНа, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие своей отставки.

Перед этим он отметил, что белорусы сейчас «жили бы в другой стране», если бы в августе силовики не выступили на стороне правительства.

По словам Лукашенко, «козни» против его режима строятся в «теплых зарубежных кабинетах», а оппозиция не желает блага белорусскому обществу.

«Пока последний омоновец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране», — заявил он.

Как известно, белорусский лидер неоднократно называл разные варианты свой возможной отставки.

В частности, он объявил, что не будет президентом при новой Конституции, текст которой пока еще разрабатывается. По его словам, представители оппозиции выступают против предлагаемых им конституционных изменений об ослаблении полномочий главы государства, потому что рассчитывают, придя к власти, получить «сильного президента».



В сентябре в интервью российским СМИ Лукашенко признал, что «немного пересидел» на своем посту, но при этом отметил, что в ближайшее время пост президента покидать не собирается.



В декабре он предложил передать в рамках конституционной реформы часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию.



Также глава государства категорически отверг возможность своей досрочной отставки: «Вдруг я от президентских полномочий не откажусь». Александр Лукашенко подчеркнул, что новые выборы главы государства в стране будут организованы в соответствии с требованиями новой Конституции.

