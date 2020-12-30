Британские пенсионеры получили вторую дозу вакцины Pfizer

Пенсионерка Маргарет Кинан, получившая первую дозу вакцины от компаний Pfizer и BioNTech 8 декабря, вернулась в университетскую больницу Ковентри, чтобы сделать вторую инъекцию.

90-летняя британка заявила, что чувствует себя хорошо. Ей приятно, что она была в числе первых, кто получил вакцину от коронавируса.

С началом вакцинации Великобритания ввела новые ограничения, связанные с COVID-19. Были запрещены поездки по городу, закрыты торговые центры и рестораны из-за увеличения количества заболевших.

Также в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, передается гораздо быстрее, чем основной.

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Компания Pfizer заявила, что вакцина должна быть эффективна против недавно идентифицированных штаммов. В любом случае «гибкая» технология создания вакцины позволит при необходимости внести коррективы.



Вакцина, которая была разработана с использованием технологии мРНК, в ходе клинических испытаний показала эффективность более чем в 90%. Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с интервалом в 21 день.