Названы столичные магистрали с наибольшим количеством ДТП

Лидером по аварийности среди московских магистралей остается МКАД.

В 2020 году там произошли 670 серьезных ДТП с пострадавшими.

Второе место по аварийности занимает Третье транспортное кольцо (156 ДТП), а на третьей строчке в списке располагается Калужское шоссе, где за год зафиксировано 79 аварий.

«Самая безопасная магистраль в городе — Рублевское шоссе, в этом году там произошло всего семь ДТП с пострадавшими», — сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве также отметили, что уже разработана программа, которая позволит сделать движение на МКАД безопаснее. Она включает в себя дополнительное освещение, новую систему навигации, камеры и аварийные карманы. Ее внедрение начнется с 2021 года.

Как писал ранее ridus.ru, ежедневно на МКАД происходит в среднем по два ДТП.

В сентябре в столичном Дептрансе рассказали о программе по снижению числа смертельных аварий в городе. Она уже начала успешно реализовываться: если десять лет назад показатель смертности на дорогах Москвы составлял 6,6 погибших в ДТП на 100 тысяч человек, то в 2019 году он уменьшился до 3,5, став самым низким по стране. Поэтому в планы департамента транспорта входит снижение статистики до 3,3 погибших к 2023 году, до двух — к 2030 году и до менее чем одного — к 2040-му.