Московским школьникам продлили каникулы на неделю

Столичные власти приняли решение продлить школьные каникулы до 17 января.

Это касается учеников всех классов московских школ, колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ.

Дистанционных занятий в этот период не будет.

Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные решения, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что с 30 декабря вакцинироваться от COVID-19 смогут работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдения домашнего режима.

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Привитым москвичам из вышеупомянутых категорий будет разрешено вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Напомним, на следующий день после того, как Минздрав РФ одобрил «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, московские власти сообщили о начале записи пожилых граждан на вакцинацию.



По данным оперштаба на утро 29 декабря, в Москве за последние сутки подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек.

За весь период пандемии в Москве выявили 798 098 инфицированных, скончались 11 064 человека.