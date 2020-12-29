Видео: в Петербурге оператор телеканала упал с палубы корвета «Гремящий»

Оператор петербургского телеканала «Город плюс» упал за борт корвета «Гремящий», поскользнувшись во время торжественной церемонии передачи корабля в состав ВМФ РФ, которая проходила на «Северной верфи».

Этот инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина с камерой, находившийся у самого борта, неожиданно оступился и потерял равновесие, когда моряки поднимали Андреевский флаг.

После падения оператора раздался чей-то крик, а затем объявили тревогу «человек за бортом».

Как отмечает «РЕН ТВ», телевизионщик чудом успел спасти камеру, отбросив ее уже в падении.

Мужчине довольно быстро помогли выбраться из воды. Хотя он не пострадал, было принято решение осмотреть его в больнице.

По информации телеканала, оператор увлеченно подбирал лучший ракурс и не обратил внимания на предупредительные знаки.