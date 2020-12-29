Видео: в Петербурге оператор телеканала упал с палубы корвета «Гремящий»
- 29 декабря 2020, 17:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Оператор петербургского телеканала «Город плюс» упал за борт корвета «Гремящий», поскользнувшись во время торжественной церемонии передачи корабля в состав ВМФ РФ, которая проходила на «Северной верфи».
Этот инцидент попал на видео.
На кадрах видно, что мужчина с камерой, находившийся у самого борта, неожиданно оступился и потерял равновесие, когда моряки поднимали Андреевский флаг.
После падения оператора раздался чей-то крик, а затем объявили тревогу «человек за бортом».
Как отмечает «РЕН ТВ», телевизионщик чудом успел спасти камеру, отбросив ее уже в падении.
Мужчине довольно быстро помогли выбраться из воды. Хотя он не пострадал, было принято решение осмотреть его в больнице.
По информации телеканала, оператор увлеченно подбирал лучший ракурс и не обратил внимания на предупредительные знаки.
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