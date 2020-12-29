найти ×
   
  • USD -0.06
    73.66
  • EUR +0.08
    90.21
СохранитьСохранено0
×

001009

Видео: в Петербурге оператор телеканала упал с палубы корвета «Гремящий»

Small f1a6d446e0
Корвет "Гремящий". © Минобороны РФ

Корвет "Гремящий". © Минобороны РФ

Оператор петербургского телеканала «Город плюс» упал за борт корвета «Гремящий», поскользнувшись во время торжественной церемонии передачи корабля в состав ВМФ РФ, которая проходила на «Северной верфи».

Этот инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина с камерой, находившийся у самого борта, неожиданно оступился и потерял равновесие, когда моряки поднимали Андреевский флаг.

После падения оператора раздался чей-то крик, а затем объявили тревогу «человек за бортом».

Как отмечает «РЕН ТВ», телевизионщик чудом успел спасти камеру, отбросив ее уже в падении.

Мужчине довольно быстро помогли выбраться из воды. Хотя он не пострадал, было принято решение осмотреть его в больнице.

По информации телеканала, оператор увлеченно подбирал лучший ракурс и не обратил внимания на предупредительные знаки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
«Угроза из прошлого»: ученых шокировало число древних вирусов в сырой нефти
3013213читать позжечитаю позже
Наука и техника
Печальный конец 57 лет истории изучения космоса: телескоп Аресибо рухнул
204676читать позжечитаю позже

главное


Спорт
Одна на всех: российские клубы остались с единственной победой в еврокубках

Это говорит о глубоком кризисе в отечественном футболе.

-308827читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1571048260читать позжечитаю позже