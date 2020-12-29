Глава Сбербанка предсказал срок окончания пандемии коронавируса

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что пандемия коронавируса стихнет после июня 2021 года.

При этом он отметил, что ее последствия не исчезнут.

По его словам, у целого ряда стран заметно увеличился долг.

«Никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», — сказал Греф в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на тот факт, что пока ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться к новому цифровому и технологическому состоянию общества.

Кроме того, глава Сбербанка считает, что еще одним поводом для беспокойства является растущее неравенство. Он выразил убеждение, что в случае нарастания диспропорции сферу госуправления придется радикально менять.

© Игорь Ставцев/Ridus.ru

Как писал ранее ridus.ru, аналитики Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка дали прогноз по восстановлению экономики России, оценили уровень занятости в стране и риски затяжного кризиса в мире. В частности, они считают, что в первом полугодии 2021 года экономический рост России начнет ускоряться. Страна вернется к докризисным показателям занятости к началу 2022 года.

В свою очередь, эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг развивающихся рынков с наилучшими перспективами на следующий год. Россия заняла в нем второе место.

