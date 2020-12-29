Глава Сбербанка предсказал срок окончания пандемии коронавируса
- 29 декабря 2020, 15:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что пандемия коронавируса стихнет после июня 2021 года.
При этом он отметил, что ее последствия не исчезнут.
По его словам, у целого ряда стран заметно увеличился долг.
«Никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», — сказал Греф в интервью ТАСС.
Он обратил внимание на тот факт, что пока ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться к новому цифровому и технологическому состоянию общества.
Кроме того, глава Сбербанка считает, что еще одним поводом для беспокойства является растущее неравенство. Он выразил убеждение, что в случае нарастания диспропорции сферу госуправления придется радикально менять.
Как писал ранее ridus.ru, аналитики Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка дали прогноз по восстановлению экономики России, оценили уровень занятости в стране и риски затяжного кризиса в мире. В частности, они считают, что в первом полугодии 2021 года экономический рост России начнет ускоряться. Страна вернется к докризисным показателям занятости к началу 2022 года.
В свою очередь, эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг развивающихся рынков с наилучшими перспективами на следующий год. Россия заняла в нем второе место.
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