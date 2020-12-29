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ОП РФ возьмет под контроль дело о принудительной стерилизации женщин

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Секретарь ОП РФ Лидия Михеева

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева

Общественная палата РФ будет внимательно следить за ходом уголовного дела по факту принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге. Об этом заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Инициатором возбуждения уголовного дела фактически стали представители Общественной палаты, которые обратились в прокуратуру с просьбой проверить информацию о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате.

«Когда в СМИ появилась информация о том, что в пансионате для престарелых и инвалидов происходит принудительная стерилизация пациенток, мы сразу же обратились к генеральному прокурору с просьбой провести там проверку», — указала Михеева.

В ходе проверки было установлено, что руководство пансионата допустило проведение стерилизации женщин с ментальными нарушениями. При этом никаких судебных решений по данному вопросу вынесено не было.

«В этом случае имело место нарушение базовых прав человека — права на телесную неприкосновенность, права на охрану здоровья, нарушено достоинство личности, что абсолютно недопустимо в правовом демократическом государстве. Люди с ментальными отклонениями такие же, как и все другие, они имеют право на уважение к себе, а принудительное медицинское вмешательство в их отношении, проведенное без соблюдения установленных законом процедур, это не только неуважение к их личности, но и неуважение, проявляемое обществом к самому себе», — заключила Лидия Михеева.

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