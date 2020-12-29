Американцы изменили свое отношение к вакцине от коронавируса

В начале 2020 года многие были скептически настроены к вакцине от коронавируса, которую обещали сделать за пару месяцев. Но недавние опросы показали, что с лета доверие к вакцинам возросло.

В июле 50% американцев заявили, что доверяют современным фармацевтическим компаниям. Сейчас уровень доверия вырос до 73%, сообщает New York Times.

В США коронавирусом заболели более 19 миллионов человек, а число умерших достигло отметки в 333 000. Эта суровая реальность, возможно, также заставила некоторых людей пересмотреть решение, касающееся вакцинации.

Тем не менее еще остается большой процент тех, кто скептически относится к вакцине. По данным Times, недоверие к прививке выше среди чернокожих, чем среди белых, среди республиканцев по сравнению с демократами и среди людей, живущих в сельской местности, по сравнению с теми, кто живет в городах.

В США до сих пор только две фармацевтические компании — Pfizer и Moderna — получили экстренное одобрение на свои вакцины COVID-19. Pfizer обещала предоставить 100 миллионов дополнительных доз вакцины с апреля по июнь.



Moderna имеет такое же соглашение. Кроме того, она обязалась продать правительству еще 100 миллионов доз. Поскольку вакцины Pfizer и Moderna требуют двух инъекций, первая поставка охватит только 150 миллионов американцев из примерно 260 миллионов, которые должны быть вакцинированы в первую очередь.

Эксперты отмечают, что при появлении других эффективных вакцин на рынке процесс получения коллективного иммунитета ускорится.