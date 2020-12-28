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Астрономы: темное пятно на Нептуне изменило траекторию

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда ученых из Университета Калифорнии в Беркли опубликовала исследование, в котором говорится, что темное пятно на Нептуне поменяло траекторию. Речь идет о шторме, который астрономы заметили два года назад.

Шторм был обнаружен космическим телескопом «Хаббл». Темное пятно находилось в северном полушарии планеты. В 2019 году ученые заметили, что оно движется к южному полушарию, а в августе 2020 года оно снова начало двигаться на север.

Было также замечено еще одно темное пятно меньшего размера, которое, как полагают, было частью более крупного шторма, а теперь превратилось в отдельный шторм.

Мы взволнованы этими наблюдениями, поскольку маленькое пятно — это часть большого шторма. Также нас пугает траектория, которая так часто меняется. Ранее мы никогда такого не наблюдали, — пишут авторы работы.

Согласно предварительному анализу, маленький шторм, хотя и имеет диаметр 3900 миль, был результатом разрушения более крупного шторма. Но некоторые ученые не уверены в этом.

Слева — темное пятно Нептуна на снимке телескопа Hubble, 2018 год. Справа — фотография 1989 года

Слева — темное пятно Нептуна на снимке телескопа Hubble, 2018 год. Справа — фотография 1989 года.

© NASA

Сомнения вызывает то, что маленький шторм находится дальше к экватору. И прямых доказательств того, что это две части одного вихря, просто нет.

Нептун, как и Уран, все еще относительно не исследован, даже несмотря на то, что зонд «Вояджер-2» сделал снимки обеих планет в 1986 и 1989 годах.

Предыдущие исследования показали, что ураганы или штормы появляются на Нептуне примерно каждые четыре-шесть земных лет и продолжают существовать в среднем около двух лет.

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