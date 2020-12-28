Как китайцы готовятся к новогодним праздникам в эпоху коронавируса

В Китае начинают готовиться к новогодним праздникам. Несмотря на то, что страна справилась с коронавирусом и держит COVID-19 под контролем, в Китае соблюдаются строгие меры безопасности.

До сих пор в общественных местах китайцы хотят в масках, на входе в ТЦ измеряется температура, а при регистрации новых случаев коронавируса, объявляется местный карантин.

В Пекине были введены дополнительные проверки во всех районах города. Китайцы регулярно проходят тестирования на коронавирус, чтобы избежать новых вспышек.

В столице Китая на рождественскую службу были закрыты сразу несколько главных церквей. Местные власти решили, что большое скопление людей в замкнутом пространстве не уместно во время пандемии.

Также китайские власти призывают людей не путешествовать во время новогодних праздников.

В Китае гораздо строже относятся к карантину. Так, целый многоквартирный дом могут «посадить на карантин», из-за одного заболевшего. Местные эксперты здравоохранения считают такие меры предосторожности необходимыми, чтобы остановить эпидемию коронавируса.

На карантин закрываются не только дома и предприятия, но и целые города. В конце ноября карантин после выявления двух случаев COVID-19 ввели в расположенном на границе с Россией китайском городе Маньчжоули.



Власти запретили собрания и массовые мероприятия, закрыли школы, детсады и развлекательные заведения и объявили о подготовке к проведению тестирования на коронавирус всех жителей (около 172 тысяч человек). Пассажирское железнодорожное сообщение с Маньчжоули было приостановлено.

В понедельник, 28 декабря, Китай сообщил только о 21 новом случае, большинство из которых являются завезенными случаями. Официальное число погибших в стране по-прежнему составляет 4634 человека, при этом власти сообщили о почти 87000 случаях заражения.