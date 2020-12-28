AstraZeneca нашла «выигрышную формулу» эффективности вакцины от Covid

Вакцина от COVID-19, разработанная британской фармацевтической группой AstraZeneca и Оксфордским университетом, достигла «выигрышной формулы» эффективности, заявил исполнительный директор компании.

В ходе исследований вакцина показала 100-процентную эффективность.

Напомним, что ранее вакцина показала куда более скромные результаты. В начале декабря ее эффективность оценивалась в 70—90%.

Многие ученые сомневались в достоверности результатов исследования, так как вместо результатов одного большого испытания третьей фазы, как это делают другие компании, разработчики Оксфордской вакцины объединили два исследования. Одно проходило в Великобритании, а другое — в Бразилии.

Позже в фармкомпании заявили, что им потребуется еще время, чтобы разобраться с неточностью. А на днях руководство компании заявило, что вакцина достигла эффективности, равной результатам испытаний препаратов Pfizer — BioNTech (95%) и Moderna (94,5%).

Мы считаем, что нашли формулу успеха. Уверены, что две дозы вакцины будут давать отличную защиту от коронавируса, — пишут разработчики вакцины.

Эксперты отмечают, что изначально на вакцину от компании AstraZeneca были большие надежды. Препарат имеет преимущества перед лидирующей вакциной от Pfizer — BioNTech. Напомним, эту вакцину нужно хранить и транспортировать при очень низкой температуре (-70 °C и ниже).

Если все пойдет по плану, почти 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca будет произведено до конца года, сообщил британский производитель лекарств, и более 700 миллионов во всем мире к концу марта следующего года. При заявленной эффективности эта вакцина может стать отличной альтернативой препарату Pfizer и BioNTech.