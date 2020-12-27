Пашинян назвал варианты проведения внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, каким образом могут быть проведены в стране внеочередные выборы в парламент.

Как известно, оппозиция настаивает на том, чтобы глава правительства ушел в отставку еще до выборов.

В свою очередь Пашинян пригласил 25 декабря все политические силы Армении принять участие в консультациях по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.

«Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы», — приводит «РИА Новости» слова Пашиняна, сказанные в интервью Общественному телевидению Армении.

Он уточнил, что для этого нужно добиться согласия парламентских сил.

Пашинян также предложил второй вариант, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Армении, в результате которых парламент получит полномочия самороспуска и назначения внеочередных парламентских выборов.

Премьер подчеркнул, что именно для этого требуются консультации в первую очередь с парламентскими силами.

Ранее Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, но «только по решению народа». Он отметил, что действия оппозиции с требованием отставки премьер-министра не получили поддержки народа. По его словам, количество сторонников оппозиции достигло минимума, уличные процессы ослабли.

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Напомним, в Ереване не утихают массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна. Это происходит с 10 ноября — со дня, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.

На акции протеста, проходившей 5 декабря у здания мэрии Еревана, митингующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Они потребовали от него покинуть свой пост до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря.