найти ×
   
  • USD -1.15
    73.69
  • EUR -1.47
    89.87
СохранитьСохранено0
×

102589

Пашинян назвал варианты проведения внеочередных парламентских выборов

Small f1a6d446e0
© EPA\TASS

© EPA\TASS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, каким образом могут быть проведены в стране внеочередные выборы в парламент.

Как известно, оппозиция настаивает на том, чтобы глава правительства ушел в отставку еще до выборов.

В свою очередь Пашинян пригласил 25 декабря все политические силы Армении принять участие в консультациях по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.

«Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы», — приводит «РИА Новости» слова Пашиняна, сказанные в интервью Общественному телевидению Армении.

Он уточнил, что для этого нужно добиться согласия парламентских сил.

Пашинян также предложил второй вариант, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Армении, в результате которых парламент получит полномочия самороспуска и назначения внеочередных парламентских выборов.

Премьер подчеркнул, что именно для этого требуются консультации в первую очередь с парламентскими силами.

Ранее Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, но «только по решению народа». Он отметил, что действия оппозиции с требованием отставки премьер-министра не получили поддержки народа. По его словам, количество сторонников оппозиции достигло минимума, уличные процессы ослабли.

© Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

© Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Напомним, в Ереване не утихают массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна. Это происходит с 10 ноября — со дня, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.

На акции протеста, проходившей 5 декабря у здания мэрии Еревана, митингующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Они потребовали от него покинуть свой пост до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00205

«COVID-19, политика и российское вторжение»: где пройдет ЧМ-2021 по хоккею

Small a73d41983d
© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Коронавирус стал причиной отмены чемпионата мира по хоккею в Швейцарии в мае 2020 года. В международной федерации этого вида спорта (IIHF) уверены, что оставлять зрителей на два сезона без подобного турнира нельзя. Он должен состояться. Однако открытым до сих пор остается вопрос о месте проведения.

Политика вредит хоккею не меньше, чем COVID-19. Из-за скандала с выборами президента, скорее всего, права принять хоккейный форум планеты лишилась Белоруссия. Одним из новых претендентов раньше называли Россию. Но теперь, после скандального решения Спортивного арбитражного суда, она также не может организовывать подобные мероприятия на своей территории в течение двух лет. На ком остановят свой выбор хоккейные чиновники?

Президент IIHF Рене Фазель полон решимости провести чемпионат мира в 2021 году. По его словам, если потребуется, турнир состоится без зрителей. Сейчас этот вариант «обкатывают» на молодежном первенстве планеты в Канаде. Там участников загнали в так называемый «пузырь» по примеру плей-офф НХЛ. Риск заражения сведен к минимуму, но стоит это очень дорого.

Однако к старту взрослого чемпионата мира (с 21 мая по 6 июня) ситуацию к лучшему могут изменить вакцины. При этом уже известно, что IIHF готова взять на себя расходы на проведение главного хоккейного форума года без зрителей. Поскольку федерация отказалась от турниров более низкого ранга, средств должно хватить.

«Мы, вероятно, окажемся в плюсе», — цитирует швейцарское издание Watson слова Рене Фазеля.

Издание утверждает, что от Минска, который вместе с Ригой должен был принять взрослый чемпионат мира по хоккею 2021 года, твердо решили отказаться. Хотя сам Рене Фазель, перенесший COVID-19, не говорит об этом открыто. Он планирует посетить Белоруссию и поговорить с ее президентом Александром Лукашенко лично.

© Pixabay

«Мировая критика со стороны политических и спортивных кругов неизбежна в адрес председателя IIHF, чья кандидатура вызывает споры, на его 25-м и последнем году президентства. И по праву. Поэтому когда он говорит: „Я еще не потерял надежду“, то уже знает: провести чемпионат мира в Минске невозможно. Даже если Александр Лукашенко уйдет в отставку, политическая нормализация не будет гарантирована, нельзя исключать даже российского вторжения», — пишет швейцарское издание.

Предполагается, что Фазель полетит в Минск, чтобы «лично и мягко» довести до сведения Лукашенко новости об отмене чемпионата мира. И это на самом деле — вопрос порядочности.

По сути, есть две или три альтернативы Минску. Латвийская федерация может взять на себя весь чемпионат мира. Однако в стране существует только одна арена вместимостью более десяти тысяч зрителей. Рене Фазель говорит, что необходим стадион именно такого размера.

«Если можно будет допустить на игры ограниченное количество зрителей, тогда нам придется полагаться на большую арену», — подчеркнул он.

Если по санитарным нормам на фоне пандемии власти позволят использовать только половину мест, то размер арены станет решающим фактором. Потребуются два стадиона. Чемпионат мира нельзя проводить только на одном.

Фазель исключил возможность проведения чемпионата мира 2021 года в Скандинавии. Официальная причина очевидна: в Финляндии уже запланировано первенство 2022 года, в Швеции — 2025-го. Кроме того, неофициально снова и снова ходят слухи, что у председателя IIHF есть проблемы со скандинавскими представителями.

© Pixabay

Кроме Латвии с ее единственным стадионом, остаются только Прага и Братислава. Или их тандем. Фазель не стал отрицать этот вариант.

«В данных условиях нельзя исключать проведение чемпионата мира в Чехии или Словакии», — цитирует издание его слова.

В Праге и Братиславе есть стадионы необходимого размера, которые уже доказали в прошлом возможность проведения чемпионатов мира. Наличие хоккейной культуры и способных организаторов в этих странах не подлежат сомнению. Важным фактором является и стоимость: чемпионат мира в Чехии и Словакии будет дешевле, чем во многих западных странах. Рене Фазель даже подчеркнул, что «намного дешевле».

Первой об отмене матчей чемпионата мира в Белоруссии заговорила Латвия. На это Минск ответил, что может и без Риги провести главный хоккейный турнир года. Однако политика, похоже, закроет этот вопрос по-своему.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Тайны зубного налета: что ели в Средиземноморье четыре тысячи лет назад
408795читать позжечитаю позже
Экология
Геоинженерия: станет ли она спасением или новой ловушкой для человечества
003064читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

75121311читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1561048260читать позжечитаю позже