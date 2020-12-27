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Минобороны РФ сообщило о грядущем сокращении общемировых военных расходов

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

В 2023 году темпы роста мирового рынка продукции военного назначения (ПВН) вернутся к показателям, которые наблюдались до пандемии коронавируса.

По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, пандемия существенно ослабила мировую экономику.

По оценкам экспертов, в 2020—2021 годах мировой ВВП может сократится на 4−5% по сравнению с уровнем 2019 года.

Фомин отметил, что среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества, в частности, Алжир, Египет, Индия, Китай и другие.

Замминистра заявил, что сокращение темпов роста мировой экономики привело к снижению уровня мировых военных расходов и сокращению закупок вооружений. «Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт ПВН — на 4%», — уточнил он в интервью «Российской газете».

Он добавил, что возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году.

Фомин также сообщил, что сроки поставок ПВН ряду заказчиков были перенесены, что было вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в РФ и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.

Ранее российские политики и эксперты прокомментировали информацию о планах США ввести ограничения против Минобороны РФ и ряда компаний военно-промышленного комплекса. В частности, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев считает, что новые санкции не сильно повлияют на российскую экономику.

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