Аналитик спрогнозировал подорожание биткоина до 40 тысяч долларов

Комментируя новый рекорд стоимости биткоина, которая уже превысила 28 тысяч долларов, независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов допустил, что биткоин может подорожать и до 40 тысяч долларов.

При этом эксперт отметил, что это все равно не тот актив, в который надо инвестировать на долгий срок.

По его словам, ценности как таковой биткоин не имеет, потому что он мало где признается и на него мало что купишь.

Адамидов также заявил, что перспективы биткоина довольно туманные, поскольку многие страны, в том числе Россия, задумались о создании госкрипты. Он добавил, что покупку таких рисковых активов, как биткоин, провоцируют денежная ремиссия и избыточная ликвидность.

«Мне кажется, история здесь чисто спекулятивная, — сказал аналитик в беседе с „360“. — Но при этом я не исключаю, что он может дойти и до 40 тысяч». Он сравнил биткоин с акциями Tesla, которые стоят запредельно дорого, но при этом только растут.

По мнению Адамидова, биткоин — особенность фондового рынка, где здравый смысл совсем не главное. Собеседник телеканала напомнил, что в США растут все активы — и фондовый рынок, и золото, и криптовалюта.

Аналитик считает, что биткоин не способен воздействовать на экономику и влиять на курсы доллара или евро, поскольку представляет собой локальную валюту.

Резкое подорожание биткоина было отмечено 17 ноября, когда его стоимость достигла 17 тысяч долларов впервые с конца 2017 года. Ровно через месяц курс биткоина взмыл к 22 тысячам долларов и побил исторический рекорд. Утром 27 декабря (по московскому времени) биткоин в ходе торговой сессии подорожал почти на 10% и стоил уже больше 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум.



Напомним, биткоин — это децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, существующая с 2008 года. Взлет популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда бы зафиксирован галопирующий рост курса, достигавшего отметки почти в 20 тысяч долларов. Однако эйфория продолжалась недолго, и уже в начале 2018-го старейшая криптовалюта начала стремительно дешеветь, что больно ударило по неудачливыми криптоинвесторам.

Ранее ridus.ru рассказывал, почему биткоин — это классический пузырь, а вкладывать в него значительные средства чрезвычайно опасно, несмотря на прогнозы бурного роста уже в ближайшие годы.

