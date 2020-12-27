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Аналитик спрогнозировал подорожание биткоина до 40 тысяч долларов

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Комментируя новый рекорд стоимости биткоина, которая уже превысила 28 тысяч долларов, независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов допустил, что биткоин может подорожать и до 40 тысяч долларов.

При этом эксперт отметил, что это все равно не тот актив, в который надо инвестировать на долгий срок.

По его словам, ценности как таковой биткоин не имеет, потому что он мало где признается и на него мало что купишь.

Адамидов также заявил, что перспективы биткоина довольно туманные, поскольку многие страны, в том числе Россия, задумались о создании госкрипты. Он добавил, что покупку таких рисковых активов, как биткоин, провоцируют денежная ремиссия и избыточная ликвидность.

«Мне кажется, история здесь чисто спекулятивная, — сказал аналитик в беседе с „360“. — Но при этом я не исключаю, что он может дойти и до 40 тысяч». Он сравнил биткоин с акциями Tesla, которые стоят запредельно дорого, но при этом только растут.

© pexels.com

© pexels.com

По мнению Адамидова, биткоин — особенность фондового рынка, где здравый смысл совсем не главное. Собеседник телеканала напомнил, что в США растут все активы — и фондовый рынок, и золото, и криптовалюта.

Аналитик считает, что биткоин не способен воздействовать на экономику и влиять на курсы доллара или евро, поскольку представляет собой локальную валюту.

Резкое подорожание биткоина было отмечено 17 ноября, когда его стоимость достигла 17 тысяч долларов впервые с конца 2017 года. Ровно через месяц курс биткоина взмыл к 22 тысячам долларов и побил исторический рекорд. Утром 27 декабря (по московскому времени) биткоин в ходе торговой сессии подорожал почти на 10% и стоил уже больше 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум.

Напомним, биткоин — это децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, существующая с 2008 года. Взлет популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда бы зафиксирован галопирующий рост курса, достигавшего отметки почти в 20 тысяч долларов. Однако эйфория продолжалась недолго, и уже в начале 2018-го старейшая криптовалюта начала стремительно дешеветь, что больно ударило по неудачливыми криптоинвесторам.

Ранее ridus.ru рассказывал, почему биткоин — это классический пузырь, а вкладывать в него значительные средства чрезвычайно опасно, несмотря на прогнозы бурного роста уже в ближайшие годы.

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