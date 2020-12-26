Вирусолог назвал способы защиты от «британского» штамма коронавируса
- 26 декабря 2020, 22:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Чтобы защитить себя от «британского» штамма коронавируса нужно сохранять общую политику прерывания распространения инфекции, заявил вирусолог Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Он пояснил, что речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.
По мнению Зуева, опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. То есть, если инфицированный первоначальным штаммом человек чихнул и заразил троих, то инфицированный «британским» штаммом чихнул — и заразил уже 10 человек.
При этом вирусолог отметил, что патогенность нового штамма такая же, как и у первоначального.
«Надо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, о которой твердят ежедневно», — подчеркнул Зуев в беседе с «360». Он также напомнил о необходимости избегать по возможности мест большого скопления людей.
«Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», — обнадежил эксперт.
Напомним, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании и ЮАР нашли новую мутацию коронавируса, которая, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона на 70% более заразна.
Многие страны мира сразу закрыли все виды сообщения с Великобританией. Самолеты из России перестали летать в Лондон 22 декабря.
Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм COVID-19 обнаружен уже в восьми европейских странах.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено уже более 80 млн случаев COVID-19.
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