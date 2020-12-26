Уникальный киоск с остатками еды обнаружили в Помпеях

Группа специалистов, в которую, помимо археологов, вошли биологи, зоологи и вулканологи, сделала уникальную находку в разрушенном в результате извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи.

Речь идет об уличном киоске, в котором продавали еду: как сырую, так и готовые блюда.

Как сообщил в эфире телеканала Rainews24 директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна, хотя в «мертвом» городе, где не прекращаются раскопки, уже известно о 80 подобных киосках, этот особенный, поскольку ученым удалось восстановить пищу, которую там продавали.

«Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты», — рассказал Озанна.

Он отметил, что эта находка позволяет восстановить быт людей, существовавший почти 2 тысячи лет назад.

«Мы представляли себе кулинарные предпочтения древних римлян, однако только теперь нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи», — пояснил Озанна. Оказалось, что в рыбные блюда добавляли мясо разных животных и часто смешивали их. Зоологи смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток.

По словам директора, такие торговые места посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда.

Озанна выразил надежду, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе. Однако это зависит от того, откроют ли к тому времени музеи, закрытые из-за пандемии коронавируса.

Как известно, погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году, но табличку с надписью «Помпеи» нашли там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году.

Ранее сообщалось, что команда археологов решила восстановить дренажную систему возрастом почти 2300 лет. Она была обнаружена во время раскопок, проводившихся в Помпеях в 2018 году.