Украинский ученый привел данные, говорящие о вымирании населения страны

О начавшемся процессе вымирания населения Украины предупредил завкафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский.

По его словам, еще семь лет назад Киев и несколько областей Западной Украины могли похвастаться преобладанием числа новорожденных над количеством умерших. Однако в 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2.

Волянский считает, что в этом году можно прогнозировать 295−300 тысяч рождений на 595−600 тысяч смертей.

«Еще никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей», — цитирует ученого «Корреспондент».

По его мнению, велика вероятность того, что произойдет дальнейшее снижение этого показателя до 200 тысяч новорожденных в год.

Он объяснил этом тем, что в возраст деторождения сейчас вступает молодежь от 20 до 25 лет. Поэтому следует учитывать, что в период с 1995 по 2000 год родилось мало детей, а многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в скором будущем.

Эксперт также обратил внимание, что удручающая картина сложилась в центре, на севере и на востоке Украины. По его подсчетам, в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях число смертей более чем в три раза превышает количество рождений.

«Причины понятны: снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения», — приводит слова Волянского издание.

Как писал ранее ridus.ru, в мае 2018 года Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году численность населения Украины сократится с 42 до 36 миллионов человек.

В качестве причин сильного спада рождаемости специалисты называют социальную и материальную нестабильность.