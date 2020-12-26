Полиция прервала корпоративы сотрудников мэрии в Челябинской области

В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские помешали проведению корпоративов сотрудников мэрии в двух кафе города.

Стражи порядка проводили рейды с целью проверки работы ресторанов и кафе в условиях введенных ограничений.

В двух кафе они обнаружили ведущих шоу-программ.

Как сообщил URA.RU источник, в этих заведениях проходили корпоративы сотрудников мэрии города.

Рейд полиции был связан с запретом на развлекательные мероприятия, рассказали изданию в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По распоряжению главы региона было запрещено устраивать в кафе и ресторанах шоу-программы и танцевальные вечеринки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения в работе бара Mendeleev на Петровке в Москве. Выяснилось, что заведение продолжало принимать гостей в «тайных комнатах» после 23:00. Там находились около 70 человек, которые выпивали и курили. Стражам порядка пришлось применить кувалду, чтобы взломать дверь в бар, сообщает «360».

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По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, администрацию бара могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть заведение на три месяца. Если после посиделок в «тайных комнатах» кто-нибудь заболеет, штраф вырастет до миллиона рублей.

Как писал ранее ridus.ru, сотрудники ОАТИ совместно с полицией провели рейд в 500 метрах от Белого дома — по адресу улица Рочдельская, 15, где расположен бар «Квартира». Около 00:20 сотрудники ОМОНа при помощи лома и кувалды вскрыли двери бара, обнаружив внутри несколько десятков посетителей, хотя заведение обязано было закрыться в 23 часа.