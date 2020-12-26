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В Мадриде зафиксированы пять случаев нового штамма COVID-19

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, добрался до Испании.

В столице страны Мадриде были выявлены пять подтвержденных случаев «британского» штамма.

Еще три требуют проверки.

Как сообщает газета El Mundo, в одном из случаев новый штамм был завезен в Испанию из Великобритании, остальные обнаружили у родственников, посещавших Соединенное Королевство.

По информации издания, состояние пациентов с мутировавшим коронавирусом не тяжелее, чем у других заболевших COVID-19.

Ранее стало известно, что «британский» штамм выявили во Франции.

Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм COVID-19 обнаружен уже в восьми европейских странах.

© pixabay.com

© pixabay.com

Напомним, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании и ЮАР нашли новую мутацию коронавируса, которая, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона на 70% более заразна.

Многие страны мира сразу закрыли все виды сообщения с Великобританией. Самолеты из России перестали летать в Лондон 22 декабря.

В Швейцарии «британский» штамм коронавируса был выявлен 23 декабря, в Ирландии — 25 декабря. До этого его обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, на Украине и в Нигерии.

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