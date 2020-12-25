Лукашенко сообщил о готовившихся в Белоруссии терактах

В Белоруссии задержали участников террористической группы под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича.

Они ввозили в страну оружие через Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во время посещения детской инфекционной клинической больницы Минска он отметил успешную работу спецслужб в пресечении противоправной деятельности.

«Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину», — цитирует белорусского лидера «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что теракты готовились по всей стране и уже начали осуществляться.

«На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава Богу, что задержали», — приводит его слова агентство.

Президент Белоруссии добавил, что границу с Украиной, Польшей и Литвой белорусские пограничники закрыли с целью пресечения подобной противоправной деятельности.

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О закрытии границы с Литвой и Польшей, Лукашенко объявил еще 17 сентября. Он также заявил о необходимости усиления мер безопасности на государственной границе с Украиной.

Как писал ранее ridus.ru, 28 октября группа Мозырского погранотряда блокировала «радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения» в районе населенного пункта Забозье Ельского района. По информации Госпогранкомитета, у анархистов обнаружили два «ствола» с боеприпасами, ручную гранату, травматический пистолет с патронами, холодное оружие, баллончики с перцовым газом, палатки, саперную лопатку, топор, фонари, электронную технику, сим-карту украинского сотового оператора и средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.