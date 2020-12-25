Прогноз ученых: что будет с пандемией в 2021 году

Этот год выдался непростым, поэтому многие ждут 2021-й, чтобы вздохнуть с облегчением. Но станет ли лучше? Команда ученых опубликовала статью, в которой рассказала, как может измениться пандемия коронавируса в новом году.

Ждать ли новый штамм?

В настоящее время имеется лишь ограниченная информация о новом вирусном штамме. Хотя это еще не подтверждено, он, по-видимому, является более инфекционным, но не приводит к тяжелому течению болезни.

Однако эта ситуация еще раз всем напомнила, что вирус может мутировать. Поэтому быстрое подавление пандемии стало еще более сложной задачей.

Как скоро мы увидим действие вакцины?

Производство достаточного количества вакцинных доз является сложной задачей. Возникают трудности не только с созданием, но и с реализацией. В первую очередь во всех странах будут вакцинировать людей из групп риска — пенсионеров, медиков, пациентов с хроническими заболеваниями.



До всех остальных очередь дойдет в лучшем случае летом 2021 года.

Кроме того, большинство вакцин требует введения двух доз с интервалом в несколько недель. Например, у Pfizer полный иммунитет наступает через семь дней после второго укола. Другие вакцины, в частности AstraZeneca, требуют еще более длительного периода между дозами. Потребуется не менее месяца, если не больше, чтобы увидеть полный эффект у каждого привитого человека.

В странах, которые ослабили правила санитарного дистанцирования на Рождество, ожидается всплеск заболевания после Рождества. В этой ситуации вакцины вряд ли сильно помогут, и в начале 2021 года ожидается новая волна коронавируса.

Чего ждать от пандемии?

После того как люди получили вакцину или переболели COVID-19, они становятся иммунными, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Те, кто заразится в 2021 году и позже, все чаще будут контактировать с иммунными людьми, а не с восприимчивыми. Поэтому пандемия сойдет на нет, так как разовьется коллективный иммунитет.

Уровень иммунитета среди населения, необходимый для того, чтобы остановить распространение вируса, точно не известен. Считается, что это от 60% до 80%. В настоящее время мы даже не приблизились к этим показателям. Это означает, что миллиарды людей по всему миру должны быть вакцинированы, чтобы остановить распространение вируса.

Если это произойдет, мы увидим снижение числа случаев COVID-19, возможно, уже весной 2021 года. Однако для ограничения передачи инфекции по-прежнему будет необходимо соблюдать меры безопасности.

Будет что-то новое?

В районах, где выявлен новый штамм вируса, строгие ограничения могут сохраняться до тех пор, пока не завершится внедрение вакцины. Любые изменения будут происходить медленно, считают ученые.

Со временем страны начнут открываться для туристов, хотя авиакомпании могут начать требовать сертификаты о вакцинации. Хотя некоторые страны и ранее требовали наличие вакцины (например, против желтой лихорадки) для въезда, паспорта иммунитета для COVID-19, вероятно, окажутся спорной инициативой.

Ношение масок может стать социальной привычкой во всем мире. В Азии это уже давно стало нормой: если кто-то чувствует себя плохо, то выходит в общество только в маске, чтобы не заразить других.