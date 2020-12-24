Названо число студентов российских вузов, обучающихся дистанционно

В настоящее время дистанционно обучаются примерно 3 миллиона студентов российских вузов.

Они составляют 64% от общего числа, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В эфире телеканала «Россия-1» он также отметил, что более 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях.

«Несмотря на сложную ситуацию, нам в целом удается контролировать ситуацию», — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что поскольку российские вузы работают удаленно, иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ. Фальков напомнил, что в силу разных причин в Россию не смогли приехать треть иностранных студентов.

Ранее глава Минобрнауки РФ сообщил, что зимнюю сессию из-за перевода студентов на дистанционное обучение отменять не будут. По его словам, она пройдет в онлайн-формате.

Примерно 37% - а точнее, 478 — российских вузов и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать по 6 февраля будущего года.

Информацию о массовом отчислении иностранцев из российских вузов Фальков опроверг.